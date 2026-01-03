Қар құрсауынан 2 адам құтқарылды

Қостанай облысында облыстық маңызы бар автожолда жүк көлігі қар құрсауында қалып қойды. Көлік ішінде 2 ересек адам болған, деп хабарлайды BAQ.KZ ТЖМ баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
ТЖМ қызметкерлері оқиға орнына жедел жетіп, автокөлікті тазаланған жол учаскесіне сүйреп шығарды. Бақытымызға орай, ешкімге медициналық көмек қажет болмады, – деп жазылған ТЖМ хабарламасында.
Жүргізуші құтқарушыларға алғысын білдірді.
ТЖМ ескертеді:
қолайсыз ауа райында жолға шықпауға,
алдын ала ауа райы болжамын және жол жағдайын тексеруге,
алыс сапарға шығарда байланыс құралдарын дайындауға кеңес береді.