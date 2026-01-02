Қар мен жел: қазақстандықтарды қандай ауа райы күтіп тұр

"Қазгидромет" РМК ел аумағындағы 2 қаңтарға арналған ауа райы болжамын ұсынды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Астанада құбылмалы бұлтты, қар жауады, жел 2–7 м/с. Ауа температурасы түнде –15…–17°C, күндіз –7…–9°C.
Алматыда құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз, жел 3–8 м/с. Түнде ауа температурасы 0…–2°C, күндіз +2…+4°C.
Шымкентте құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз, жел 5–10 м/с. Түнде 0…–2°C, күндіз +7…+9°C.
Ақтауда құбылмалы бұлтты, жаңбыр мен қар аралас жауады, жел 9–14 м/с, екпіні 15–20 м/с-қа дейін. Түнде 0…–2°C, күндіз 0…+2°C.
Ақтөбеде бұлтты, қар жауады, жел 5–10 м/с. Түнде –10…–12°C, күндіз –7…–9°C.
Атырауда бұлтты, қар жауады, жел 5–10 м/с. Түнде –7…–9°C, күндіз –5…–7°C.
Жезқазғанда құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз, жел 5–10 м/с. Түнде –9…–11°C, күндіз –3…–5°C.
Қарағандыда құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз, жел 5–8 м/с. Түнде –12…–14°C, күндіз –4…–6°C.
Көкшетауда құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз, жел 9–14 м/с, екпіні 15–20 м/с-қа дейін. Түнде де, күндіз де ауа температурасы –8…–10°C.
Қонаевта құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз, жел 9–14 м/с. Түнде 0…–2°C, күндіз +1…+3°C.
Қостанайда бұлтты, қар жауады, жел 9–14 м/с, екпіні 15–20 м/с-қа дейін. Түнде де, күндіз де –3…–5°C.
Қызылордада құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз, жел 3–8 м/с. Түнде –3…–5°C, күндіз +1…+3°C.
Павлодарда құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз, жел 7–12 м/с. Түнде –14…–16°C, күндіз –9…–11°C.
Петропавлда құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз, жел 9–14 м/с, екпіні 15–20 м/с-қа дейін. Түнде –7…–9°C, күндіз –5…–7°C.
Семейде бұлтты, жауын-шашынсыз, жел 1–6 м/с. Түнде –16…–18°C, күндіз –9…–11°C.
Талдықорғанда құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз, жел 3–8 м/с. Түнде –2…–4°C, күндіз 0…+2°C.
Таразда құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз, жел 9–14 м/с. Түнде –1…–3°C, күндіз +6…+8°C.
Түркістанда құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз, жел 8–13 м/с. Түнде 0…–2°C, күндіз +6…+8°C.
Оралда құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз, жел 7–12 м/с. Түнде –13…–15°C, күндіз –8…–10°C.
Өскеменде бұлтты, жауын-шашынсыз, жел 1–6 м/с. Түнде –8…–10°C, күндіз –5…–7°C.