Қар мен жел: қазақстандықтарды қандай ауа райы күтіп тұр

Бүгiн, 10:48
Фото: pixabay.com

"Қазгидромет" РМК ел аумағындағы 2 қаңтарға арналған ауа райы болжамын ұсынды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Астанада құбылмалы бұлтты, қар жауады, жел 2–7 м/с. Ауа температурасы түнде –15…–17°C, күндіз –7…–9°C.

Алматыда құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз, жел 3–8 м/с. Түнде ауа температурасы 0…–2°C, күндіз +2…+4°C.

Шымкентте құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз, жел 5–10 м/с. Түнде 0…–2°C, күндіз +7…+9°C.

Ақтауда құбылмалы бұлтты, жаңбыр мен қар аралас жауады, жел 9–14 м/с, екпіні 15–20 м/с-қа дейін. Түнде 0…–2°C, күндіз 0…+2°C.

Ақтөбеде бұлтты, қар жауады, жел 5–10 м/с. Түнде –10…–12°C, күндіз –7…–9°C.

Атырауда бұлтты, қар жауады, жел 5–10 м/с. Түнде –7…–9°C, күндіз –5…–7°C.

Жезқазғанда құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз, жел 5–10 м/с. Түнде –9…–11°C, күндіз –3…–5°C.

Қарағандыда құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз, жел 5–8 м/с. Түнде –12…–14°C, күндіз –4…–6°C.

Көкшетауда құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз, жел 9–14 м/с, екпіні 15–20 м/с-қа дейін. Түнде де, күндіз де ауа температурасы –8…–10°C.

Қонаевта құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз, жел 9–14 м/с. Түнде 0…–2°C, күндіз +1…+3°C.

Қостанайда бұлтты, қар жауады, жел 9–14 м/с, екпіні 15–20 м/с-қа дейін. Түнде де, күндіз де –3…–5°C.

Қызылордада құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз, жел 3–8 м/с. Түнде –3…–5°C, күндіз +1…+3°C.

Павлодарда құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз, жел 7–12 м/с. Түнде –14…–16°C, күндіз –9…–11°C.

Петропавлда құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз, жел 9–14 м/с, екпіні 15–20 м/с-қа дейін. Түнде –7…–9°C, күндіз –5…–7°C.

Семейде бұлтты, жауын-шашынсыз, жел 1–6 м/с. Түнде –16…–18°C, күндіз –9…–11°C.

Талдықорғанда құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз, жел 3–8 м/с. Түнде –2…–4°C, күндіз 0…+2°C.

Таразда құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз, жел 9–14 м/с. Түнде –1…–3°C, күндіз +6…+8°C.

Түркістанда құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз, жел 8–13 м/с. Түнде 0…–2°C, күндіз +6…+8°C.

Оралда құбылмалы бұлтты, жауын-шашынсыз, жел 7–12 м/с. Түнде –13…–15°C, күндіз –8…–10°C.

Өскеменде бұлтты, жауын-шашынсыз, жел 1–6 м/с. Түнде –8…–10°C, күндіз –5…–7°C.

