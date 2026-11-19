Қар, көктайғақ: Бірнеше өңірде дауылды ескерту жарияланды
Синоптиктер тұрғындарды ауа райының қолайсыздығын ескеріп, жолда және ашық аумақта сақ болуға шақырады.
«Қазгидромет» РМК бүгінге, 19 қарашаға еліміздің бірқатар өңірінде дауылды ескерту жариялады.
Қостанай және Солтүстік Қазақстан облыстарында қар, төменгі бұрқасын, көктайғақ күтіледі. Солтүстік Қазақстан облысында желдің екпіні 25 м/с-қа дейін жетуі мүмкін. Ақмола облысының батысы мен солтүстігінде аздаған қар жауып, көктайғақ болады.
Түркістан облысында күндіз жаңбыр, найзағай болжанады. Шымкентте де жауын-шашын мен желдің екпіні 15–20 м/с-қа дейін күшеюі мүмкін.
Жетісу, Маңғыстау, Алматы, Жамбыл, Шығыс Қазақстан және Абай облыстарында желдің екпіні 15–20 м/с-қа жетеді. Бірқатар өңірде, сондай-ақ Алматы, Қостанай, Петропавл, Қарағанды, Павлодар және Өскемен қалаларында тұман күтіледі.
Ақтөбе, Қызылорда және Солтүстік Қазақстан облыстарының кей жерлерінде жолдарда көктайғақ болуы ықтимал. Сонымен қатар Алматы облысының солтүстігі мен шығысында, Қызылорда облысының оңтүстік-батысы мен солтүстік-шығысында өрт қаупі жоғары.
Синоптиктер тұрғындарды ауа райының қолайсыздығын ескеріп, жолда және ашық аумақта сақ болуға шақырады.
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