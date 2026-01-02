Қар, көктайғақ: бірнеше өңірде дауылды ескерту жарияланды

"Қазгидромет" 3 қаңтарға Астана мен Қазақстанның 15 өңірінде дауылды ескерту жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Астанада жолдарда көктайғақ болады деп күтіледі.
Ақмола облысында түнде облыстың батысы мен оңтүстігінде қар жауып, жаяу бұрқасын болады. Күндіз қар мен жаяу бұрқасын облыстың батысында, солтүстігінде және оңтүстігінде сақталады. Жолдарда көктайғақ, кей жерлерде тұман күтіледі.
Көкшетауда жолдарда көктайғақ болады.
Түркістан облысында солтүстікте, оңтүстікте және таулы аймақтарда тұман күтіледі. Таулы аудандарда желдің жылдамдығы 15–20 м/с-қа дейін күшейеді.
Шымкентте түнде тұман болады. Түркістан қаласында да түнде тұман күтіледі.
Маңғыстау облысында батысында, солтүстігінде және орталық бөлігінде көктайғақ пен тұман болжанады.
Ақтауда түнде және таңертең көктайғақ болады.
Ақтөбе облысында түнде қар жауады, күндіз қар облыстың шығысында түседі. Оңтүстігі мен шығысында жаяу бұрқасын болуы мүмкін, ал батысы мен солтүстігінде тұман күтіледі. Желдің жылдамдығы 15–18 м/с-қа дейін артады.
Атырау облысында солтүстігі мен шығысында тұман мен көктайғақ болады.
Солтүстік Қазақстан облысында оңтүстігінде, батысында және солтүстігінде тұман күтіледі.
Петропавл қаласында да тұман болады.
Батыс Қазақстан облысында күндіз солтүстік-батысында аздаған қар жауып, жаяу бұрқасын болады. Солтүстік, шығыс және оңтүстік аудандарда тұман күтіледі. Жел 15–20 м/с-қа дейін күшейеді.
Орал қаласында түнде және таңертең тұман болады.
Шығыс Қазақстан облысында солтүстігінде, оңтүстігінде және орталық бөлігінде тұман күтіледі. Кей аудандарда желдің жылдамдығы 15–20 м/с-қа дейін күшейеді. Өскеменде тұман болады.
Қарағанды облысында таңертең және күндіз батысы мен солтүстігінде көктайғақ, кей жерлерде тұман күтіледі.
Қарағанды қаласында түнде және таңертең тұман болады.
Ұлытау облысында таңертең және күндіз жаңбыр мен қар түріндегі жауын-шашын, көктайғақ және жаяу бұрқасын күтіледі. Бірқатар аудандарда тұман болуы мүмкін.
Жезқазғанда күннің соңына қарай көктайғақ күтіледі, кей уақыттарда тұман болады.
Жамбыл облысында солтүстігінде, оңтүстігінде және таулы аудандарда тұман күтіледі. Таулы аймақтарда жел 15–20 м/с-қа дейін күшейіп, кей жерлерде екпіні 25 м/с-қа дейін жетуі мүмкін.
Таразда мезгіл-мезгіл тұман күтіледі.
Абай облысында батысында, солтүстігінде және оңтүстігінде тұман болады. Кей аудандарда желдің жылдамдығы 15–20 м/с-қа дейін күшейеді.
Семейде тұман күтіледі.
Павлодар облысында солтүстігінде, шығысында және оңтүстігінде тұман болады.
Павлодар қаласында да тұман күтіледі.
Жетісу облысында түнде және таңертең орталық және таулы аймақтарда мезгіл-мезгіл тұман түседі. Кей аудандарда жел 17–22 м/с-қа дейін күшейеді.
Талдықорғанда түнде және таңертең кей уақыттарда тұман болады.
Қостанай облысында батысында, солтүстігінде және оңтүстігінде қар, жаяу бұрқасын және көктайғақ күтіледі. Бірқатар аудандарда тұман болуы мүмкін.
Қостанай қаласында қар жауып, жаяу бұрқасын, көктайғақ және тұман болады деп болжануда.