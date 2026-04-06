Қар, бұршақ және дауыл: Қазақстанда ауа райы күрт нашарлайды
Күн суытып, қар жауады: Қазақстанда ауа райы бұзылады.
Синоптиктер 7-9 сәуірге арналған ауа райы болжамын жариялады. Алдағы үш күнде еліміздің басым бөлігінде көктемнің құбылмалы мінезі байқалып, ауа райы айтарлықтай суытады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Елдің басым бөлігінде жаңбыр жауады. Атап айтқанда:
Солтүстік және солтүстік-батыс өңірлерде: Жаңбырдың соңы қарға ұласып, жауын-шашын мол болады. Күндіз ауа температурасы 3-15 градусқа дейін төмендейді деп күтілуде.
Батыс пен оңтүстікте: Кей уақыттарда қатты жаңбыр жауып, найзағай ойнайды.
Дауылды ескерту
Республика бойынша желдің күшеюі болжанады. Әсіресе батыс және оңтүстік аймақтарда тұрғындарға сақ болу ескертіледі: бұл өңірлерде бұршақ жауып, дауыл тұруы мүмкін.
Тұман және көріну деңгейі
Түнгі және таңғы сағаттарда республиканың көптеген облыстарында тұман түседі. Көлік жүргізушілеріне жолдардағы көріну деңгейінің төмендеуіне байланысты аса мұқият болу ұсынылады.
Қай өңірде күн ашық болады?
Тек еліміздің шығысында ғана жауын-шашынсыз, жылы ауа райы сақталады.
Еске салайық, бұған дейін сәуір айында ауа райы қандай болатыны айтылды.
Ең оқылған:
- Қарағанды маңында 50 жолаушысы бар вахталық автобус аударылды
- Атырауда балабақшадағы шкаф құлап кеткен: Бір бала жарақат алды
- Германияда әскер жасындағы ерлердің елден шығу ережесі қатаңдатылды
- Иранда 30-дан астам университетке соққы жасалды
- NASA Айға оралды, бірақ көздегені – Марс: Сарапшы миссияның мәнін түсіндірді