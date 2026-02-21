Қар, боран, тұман: 22 ақпанда қолайсыз ауа райы күтіледі

Жексенбіде күн райына солтүстік-батыс циклоны әсер етеді.

Фото: ©BAQ.KZ/Артем Чурсинов

"Қазгидромет" Қазақстан аумағына арналған жалпы ауа райы болжамын жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Болжамға сәйкес, жексенбі күні елімізде қолайсыз ауа райы күтіледі.

Қазақстан аумағының басым бөлігіне солтүстік-батыс циклоны және онымен байланысты атмосфералық фронттар ықпалын сақтайды. Соған байланысты жауын-шашын (жаңбыр, қар), боран, көктайғақ болады, ал елдің солтүстігі мен солтүстік-батысында қалың қар жауады, - делінген "Қазгидромет" РМК хабарламасында.

Сондай-ақ республика бойынша тұман түсіп, желдің күшеюі болжанып отыр.

