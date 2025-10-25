Қар барысы Қырғызстанның ресми символы болып бекітілді

Қырғызстан министрлер кабинеті қар барысын елдің ұлттық символы ретінде ресми түрде бекітетін қаулыны мақұлдады, деп хабарлайды BAQ.KZ Қырғыз Республикасы министрлер кабинетінің сайтына сілтеме жасап.
Үкімет төрағасы Адылбек Қасымалиев қол қойған құжатта қар барысының ресми логотипі мен оны қолдану тәртібі де белгіленген.
Бұл шешім 2023 жылғы 29 желтоқсанда қабылданған «Қар барысын Қырғыз Республикасының ұлттық символы ретінде тану туралы» Президент жарлығының аясында жүзеге асырылған. Инициатива елдің табиғи және мәдени мұрасын сақтау мен насихаттауға бағытталған.
Сонымен қатар Қырғызстанның Табиғи ресурстар министрлігіне қар барысы популяциясын қорғау және оның мекен ету ортасын сақтау жөнінде арнайы жоспар әзірлеу тапсырылды.
Қаулы ресми түрде жарияланған күннен бастап күшіне енеді.