Қаңтарда Ұлттық қорға қанша ақша түскені белгілі болды

2026 жылғы 1 ақпандағы жағдай бойынша Қазақстанның Ұлттық қорының қаражаты 39,74 трлн теңгеге жетті. Қаңтар айында Қорға 323,2 млрд теңге түскен, ал 230 млрд теңге республикалық бюджетке кепілдендірілген трансферт ретінде бағытталған, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі Қаржы министрлігінің есебіне сілтеме жасап.
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі 2026 жылғы 1 ақпандағы жағдай бойынша Ұлттық қорға қаражаттың түсуі мен пайдаланылуы туралы есеп жариялады.
Ведомство деректеріне сәйкес, есептік кезеңнің басында Қорда 39 трлн 643,7 млрд теңге болған (2025 жылдың 9 айындағы инвестициялық табысты қоса есептегенде). 2026 жылдың қаңтар айында Ұлттық қорға 323,2 млрд теңге түсіп, нәтижесінде оның көлемі 39 трлн 736,9 млрд теңгеге дейін артты.
Түсімдердің негізгі бөлігі 323,01 млрд теңге дәстүрлі түрде мұнай секторынан келді. Оның ішінде 183 млрд теңге корпоративтік табыс салығына, 131,9 млрд теңге пайдалы қазбаларды өндіру салығына, 7,7 млрд теңге өнімді бөлу туралы келісімдер бойынша Қазақстанның үлесіне тиесілі. Қалған түсімдерге бонустар, экспортқа салынатын ренталық салық, сондай-ақ мұнай компаниялары төлеген айыппұлдар мен салықтық емес төлемдер кірген.
Сонымен қатар Қорға республикалық меншікті жекешелендіруден 27,3 млн теңге, ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді сатудан 1,36 млн теңге түскен.
Қаңтар айында Ұлттық қордан республикалық бюджетке кепілдендірілген трансферт ретінде 230 млрд теңге бөлінді. Осы кезеңде мақсатты трансферттер немесе Қорды басқаруға байланысты өзге де ірі шығындар тіркелмеген.
Осылайша, бюджеттен қомақты қаражат алынғанына қарамастан, мұнай секторынан тұрақты түсімдердің арқасында қаңтар айының қорытындысы бойынша Ұлттық қордың көлемі ұлғайды.
Біз бұған дейін балалардың шотына түскен ақшаны қалай және қайдан тексеруге болатыны жайлы жазған едік.