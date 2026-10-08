«Қалқаман» метро бекетінің құрылысы 99%-ға аяқталды
Қазіргі таңда нысанда соңғы құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізіліп жатыр.
8 Қазан 2026, 02:24
БӨЛІСУ
8 Қазан 2026, 02:248 Қазан 2026, 02:24
51Фото: kz.kursiv.media
Алматыдағы «Қалқаман» метро станциясының құрылысы аяқталуға жақын, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қазіргі таңда нысанда соңғы құрылыс-монтаж жұмыстары жүргізіліп жатыр. Әкімдік мәліметінше, станцияның құрылыс дайындығы 99%-ға жеткен. Нысанды жыл соңына дейін аяқтау жоспарланып отыр.
Наурызбай ауданының әкімі Нәзира Тоғызбаеваның айтуынша, жаңа метро бекеті аудан тұрғындарының қала орталығына және Алматының басқа бөліктеріне қатынауын жеңілдетеді.
Алдағы уақытта метро желісін «Барлық» базары бағытына қарай ұзарту жоспарланған. Бұл учаскеде тағы үш станция салынбақ.
Ең оқылған:
- Қазақстанда алкогольге ең көп ақша жұмсайтын өңір анықталды
- Қазақстан Әскери-теңіз күштерінің бұрынғы бас қолбасшысы ұсталды
- Қар жауып, үсік жүреді: 7 қазанға ауа райы болжамы
- Алматы облысында балаларды көлігімен қағып, оқиға орнынан кетіп қалған жүргізуші ұсталды
- Қазақстанның алты өңірінде жүргізушілерге қар жауатыны туралы ескерту жасалды