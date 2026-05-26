Путин Астанаға келеді: Бұл сапар Қазақстанға не береді?

Сапар Еуразиялық экономикалық одақ саммитімен тұспа-тұс келіп отыр.

Бүгiн 2026, 10:15
Фото: ©BAQ.KZ коллажы

Ресей президенті Владимир Путин осы апта Астанаға келеді. Сапар Еуразиялық экономикалық одақ саммитімен тұспа-тұс келіп отыр. Жиын 28-29 мамыр күндері өтеді.

Биыл ЕАЭО-ға Қазақстан төрағалық етеді. Демек, Астана бұл жолы тек саммит өткізетін алаң емес, өз ұсынысын алға шығаратын тарап.

Бұл шығарылымда экономист Талғат Демесіновпен ЕАЭО-ның Қазақстанға нақты қандай мүмкіндік бергенін, отандық экспорттың артқан-артпағанын, кәсіпкерлер үшін кеден, логистика және ортақ нарықтағы кедергілер қалай шешілуі мүмкін екенін талқылаймыз.

Сондай-ақ Қазақстан ұсынып отырған жасанды интеллект, цифрландыру, транзит және саудадағы кедергілерді азайту бастамалары нақты нәтиже бере ала ма деген сұраққа жауап іздейміз.

