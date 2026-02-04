Прокуратура X әлеуметтік желісінің Париждегі кеңсесінде тінту жүргізді

Қалалық прокуратура X (бұрынғы Twitter) компаниясының Париждегі кеңсесінде тінту жүргізілгендігін жазды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қадағалау органы тінтудің 2025 жылдың қаңтарында басталған тергеуге қатысты екенін мәлімдеді.
Бүгін француздық X компаниясының үй-жайында 2025 жылдың қаңтарында Париж прокуратурасының киберқылмыс бөлімі, Жандармерияның Ұлттық кибербөлімімен бірлесіп және Еурополдың қатысуымен басталған тергеу аясында тінту жүргізілуде, - делінген мәлімдемеде.
Reuters агенттігінің хабарлауынша, әлеуметтік желінің иесі Илон Маск сәуір айында іс бойынша куәлік беруге міндеттелген.
Өткен жылдың қаңтарында прокуратура алгоритмді теріс пайдалану және деректерді алаяқтық жолмен алу бойынша тергеу бастады.
Биыл қадағалау органы Grok чатботына қатысты шағымдардан кейін тергеуді кеңейтті. Компания келесі қылмыстар бойынша күдікке ілінді:
кәмелетке толмағандардың порнографиялық суреттерін сақтауға қатысу;
кәмелетке толмағандардың порнографиялық суреттерін ұйымдасқан түрде таратуға, ұсынуға немесе ұсынуға қатысу;
адамның бейнесіне қатысты жала жабу (жыныстық тереңдетіп жалған ақпарат);
адамзатқа қарсы қылмыстарды жоққа шығару (Холокостты жоққа шығару);
ұйымдасқан топтың автоматтандырылған деректерді өңдеу жүйесінен деректерді алаяқтық жолмен алуы;
ұйымдасқан топтың автоматтандырылған деректерді өңдеу жүйесінің жұмысын бұрмалауы;
ұйымдасқан топтың заңсыз онлайн платформаны басқаруы.