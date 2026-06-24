Президент Жаһандық өзгерістер институтының атқарушы төрағасы Тони Блэрмен кездесті
Бүгiн 2026, 01:38
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 01:38Бүгiн 2026, 01:38
85Фото: Ақорда
Қасым-Жомарт Тоқаев Жаһандық өзгерістер институтының атқарушы төрағасы Тони Блэрмен кездесті.
Кездесу барысында Қазақстанда жүргізіліп жатқан ауқымды реформаларды жүзеге асыру мәселелері, сондай-ақ елді саяси және әлеуметтік-экономикалық тұрғыдан жаңғыртудың негізгі бағыттары талқыланды.
Президент мемлекеттік институттарды одан әрі дамытуды, басқару тиімділігін арттыруды және халықтың тұрмыс сапасын көтеруді көздейтін қазіргі өзгерістер жөнінде айтты.
Ең оқылған:
- Арзан үй алып беремін деп 30 миллион теңге жинаған қостанайлық әйел жауапқа тартылды
- 8000 адам қатысты: Димаш Құдайберген жаңа клипінің түсірілімінде ұшақты өзі басқарды
- Тоқаев Брюссельге ресми сапармен барды: ЕО басшыларымен келіссөздер және маңызды құжаттар күтілуде
- Ақмоладағы бес адамның өмірін қиған апат: Ауруханаға түскендердің жағдайы қандай?
- Құрылыс компаниясы 60 млн теңге қарыз: Алматыдағы бірнеше тұрғын үй кешенінде дау шықты