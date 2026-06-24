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  • Президент Жаһандық өзгерістер институтының атқарушы төрағасы Тони Блэрмен кездесті

Президент Жаһандық өзгерістер институтының атқарушы төрағасы Тони Блэрмен кездесті

Бүгiн 2026, 01:38
АВТОР
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Ақорда Бүгiн 2026, 01:38
Бүгiн 2026, 01:38
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Фото: Ақорда

Қасым-Жомарт Тоқаев Жаһандық өзгерістер институтының атқарушы төрағасы Тони Блэрмен кездесті.

Кездесу барысында Қазақстанда жүргізіліп жатқан ауқымды реформаларды жүзеге асыру мәселелері, сондай-ақ елді саяси және әлеуметтік-экономикалық тұрғыдан жаңғыртудың негізгі бағыттары талқыланды.

Президент мемлекеттік институттарды одан әрі дамытуды, басқару тиімділігін арттыруды және халықтың тұрмыс сапасын көтеруді көздейтін қазіргі өзгерістер жөнінде айтты.

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