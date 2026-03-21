Президент Ұлыстың ұлы күніне арналған концертті тамашалады
Бүгiн 2026, 17:30
Фото: Ақорда
Президент Ұлыстың ұлы күніне арналған концертті тамашалады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл туралы Ақорда мәлімдеді.
«Керуен сарай» кешенінің аумағында жұртшылыққа көктем мен жаңарудың сипатын сездіретін концерттік бағдарлама ұсынылды.
Өнерпаздар қазақтың ұлттық және заманауи әндерін шырқады. Сонымен қатар оркестрдің сүйемелдеуімен хореграфиялық қойылымдар көрсетілді.
Концертке танымал мәдениет қайраткерлері, қазақ эстрадасы мен классикалық өнер жұлдыздары, ұлттық ансамбль мен би ұжымдары қатысты.
