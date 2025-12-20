Президент Қазақстан мен Жапонияның атом энергетикасындағы серіктестігіне тоқталды

Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанның ресурс әлеуетін Жапонияның атом энергетикасы саласындағы үздік технологияларымен ұштастыру тың мүмкіндіктерге жол ашатынын айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл туралы Ақорда мәлімдеді.
Ядролық энергетиканың «жасыл» экономика күн тәртібіндегі мәні зор. Әлемдегі ядролық отынның шамамен 40 пайызын Қазақстан қамтамасыз етеді. Дүние жүзіндегі электр энергиясының 10 пайызға жуығын атом электр станциялары өндіретінін ескерсек, бұл өте маңызды, - деді Мемлекет басшысы.
Сонымен қатар Президент Жапонияның атом энергетикасы саласындағы технологияларын ұштастыруға тоқталды.
Қазақстанның ресурс әлеуетін Жапонияның атом энергетикасы саласындағы үздік технологияларымен ұштастыру осы стратегиялық саладағы тың мүмкіндіктерге, соның ішінде инновацияларды енгізуге жол ашады. Әсіресе, ядролық қалдықтарды басқару, ядролық қауіпсіздік, азаматтық қорғаныс салаларына жоғары санатты маман даярлау бағытындағы жобалар қызығушылық тудырады, - деді Қасым-Жомарт Тоқаев.