Президент қазақ киносының майталманы Ардақ Әмірқұловтың отбасына көңіл айту жеделхатын жолдады
Мемлекет басшысы көрнекті кинорежиссердің отбасына көңіл айтты.
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты және «Құрмет» орденінің иегері Ардақ Әмірқұловтың дүниеден өтуіне байланысты марқұмның туған-туыстарына көңіл айтты.
– Ардақ Әмірқұлов бар саналы ғұмырын кино өнеріне арнап, ұлт мәдениетін ұлықтауға мол үлес қосты. Кәсіби киногер ретінде «Отырардың күйреуі», «Абай», «Қош бол, Гүлсары!» сияқты тарихи туындыларды таспалап, төл руханиятымыздың алтын қорын байыта білді. Қазақ кинематографиясын өркендету жолында ұстаздық қызмет атқарып, дарынды шәкірттер тәрбиеледі. Соңына рухани мол мұра қалдырған Ардақ Әмірқұловтың иманы саламат, жаны жәннатта болсын, – деп жазылған жеделхатта.
Айта кетейік, бұған дейін қазақ киносының майталманы, көрнекті кинорежиссер Ардақ Әмірқұлов өмірден өткені хабарланған болатын.
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