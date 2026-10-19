Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан семсерлесушілер құрамасын тарихи жеңісімен құттықтады
19 Қазан 2026, 15:08
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19 Қазан 2026, 15:0819 Қазан 2026, 15:08
121Фото: instagram.com/kazakhstan_fencing
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Касабланкада өтіп жатқан семсерлесу Әлем кубогы кезеңінің жеңімпазы атанған Қазақстан құрамасын құттықтады. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Осы жеңістің нәтижесінде спортшыларымыз Халықаралық семсерлесу федерациясының (FIE) рейтингінде алғаш рет бірінші орынға шықты.
Қасым-Жомарт Тоқаев спортшылар әлемнің ең айтулы додаларында Қазақстанның көк туын желбірете беруіне тілектес екенін білдірді.
Айта кетейік, бұған дейін Қазақстанның семсерлесуден ерлер құрамасы әлем Кубогының алтыны үшін таласатыны хабарланды.
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