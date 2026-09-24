Президент Іс басқарушысының орынбасары тағайындалды
24 Қыркүйек 2026, 18:52
БӨЛІСУ
24 Қыркүйек 2026, 18:5224 Қыркүйек 2026, 18:52
159Фото: https://qr-pib.kz/
Мемлекет басшысының өкімімен Президент Іс басқарушысының орынбасары тағайындалды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Мемлекет басшысының өкімімен Алмас Серікұлы Исаков Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқарушысының орынбасары лауазымына тағайындалды, - деп жазылған Ақорда хабарламасында.
Ең оқылған:
- «Бақыт ақшада емес»: Банкоматтан шыққан жазуы бар теңге талқыға түсті
- Несие төлей алмай жүргендерге жаңа мүмкіндік: Қазақстанда ереже өзгереді
- Шайдың құрамында бояғыш бар-жоғын қалай анықтауға болады?
- Қарағандыда көршісіне жала жапқан зейнеткерге жарты миллион теңге айыппұл салынды
- Семейде 19 жастағы студент қызды өлтіріп кетті: Күдікті ұсталды