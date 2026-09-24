Президент Іс басқарушысының орынбасары тағайындалды

24 Қыркүйек 2026, 18:52
АВТОР
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https://qr-pib.kz/ 24 Қыркүйек 2026, 18:52
24 Қыркүйек 2026, 18:52
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Фото: https://qr-pib.kz/

Мемлекет басшысының өкімімен Президент Іс басқарушысының орынбасары тағайындалды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

Мемлекет басшысының өкімімен Алмас Серікұлы Исаков Қазақстан Республикасы Президенті Іс басқарушысының орынбасары лауазымына тағайындалды, - деп жазылған Ақорда хабарламасында. 

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