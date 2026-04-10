Президент ғалымдарды мемлекеттік наградалармен марапаттады

Президент кәсіби мереке қарсаңында ғылым саласында зор жетістікке жеткен және жоғары білімді дамытуға елеулі үлес қосқан ғалымдарды мемлекеттік наградалармен марапаттады

Бүгiн 2026, 14:11
Фото: Ақорда

Мемлекет басшысы ғалымдарды мемлекеттік наградалармен марапаттады, деп хабарлайды BAQ.KZ Ақордаға сілтеме жасап.

Марапаттау рәсімінде Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университетінің зертхана жетекшісі Сәрсенбек Монтаев, Генетика және физиология институтының қауымдастырылған профессоры Анастасия Перфильева, Ядролық физика институты Астана филиалының аға ғылыми қызметкері Әлішер Мүтәлі сөз сөйледі.

