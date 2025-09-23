Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Президент ExxonMobil корпорациясының басшыларымен кездесті

Бүгiн, 00:56
akorda.kz
Фото: akorda.kz

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев ExxonMobil корпорациясының басшыларын қабылдады, деп хабарлайды BAQ.KZ Ақорданың баспасөз қызметіне сілтеме жасап.

Мемлекет басшысы ExxonMobil корпорациясының басқарма төрағасы және бас атқарушы директоры Даррен Вудсқа ілтипат білдіріп, Қазақстанның мұнай-газ саласындағы негізгі серіктестерінің біріне айналған коммерциялық ұйыммен ынтымақтастыққа жоғары баға берді.

Қасым-Жомарт Тоқаев пен Даррен Вудс компанияның Теңіз және Қашаған кен орындарындағы перспективасы жөнінде пікір алмасты.

