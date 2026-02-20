Тоқаев Boeing басшылығымен авиация саласындағы ынтымақтастықты талқылады
Қасым-Жомарт Тоқаев Air Astana мен Boeing арасында ұшақ жеткізу жөніндегі келісімге қол қойылғанын құптады.
АҚШ-қа жұмыс сапары аясында Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев авиация, қорғаныс және ғарыш техникасын өндіретін Boeing трансұлттық корпорациясының атқарушы вице-президенті Джефф Шоккимен кездесті, деп хабарлайды BAQ.KZ Ақордаға сілтеме жасап.
Президент отандық Air Astana, SCAT және Vietjet Qazaqstan әуе компаниялары авиация саласын дамытуға бағытталған бірлескен жобаларды одан әрі ілгерілетуге мүдделі екенін атап өтті.
Қасым-Жомарт Тоқаев Air Astana мен Boeing арасында ұшақ жеткізу жөніндегі келісімге қол қойылғанын құптады. Жоспарға сәйкес, жыл соңына дейін АҚШ-пен тікелей әуе қатынасын ашу мақсатында Boeing 787 Dreamliner ұшақтары елімізге жеткізіледі.
Сонымен қатар SCAT әуе компаниясы қосымша Boeing ұшақтарын сатып алуды жоспарлап отыр. Бұдан бөлек, америкалық корпорациямен серіктестік аясында Шымкент әуежайында техникалық қызмет көрсету және жөндеу орталығын ашу мүмкіндігі қарастырылуда.
Джефф Шокки компанияның цифрландыру саласындағы жоспарларымен бөлісіп, Қазақстанның көлік-транзит әлеуетіне жоғары баға берді. Оның айтуынша, әуе жүк тасымалы бағытында нәтижелі ынтымақтастық орнатуға мүмкіндік мол.
Кездесу барысында авиация саласына мамандар даярлау және жүк тасымалдаушы ұшақтар паркін дамыту перспективалары да талқыланды.
