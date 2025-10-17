Президент бір топ құтқарушыны мемлекеттік наградалармен марапаттады

Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі мәлімдеді, дп хабарлайды BAQ.KZ.
Қазақстан Республикасының мемлекеттік наградаларымен наградтау туралы
2025 жылғы 16 қазан
ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:
1. Қызметтік борышын атқаруда көрсеткен ерлігі мен жанқиярлығы үшін наградталсын:
Сағадат Нұрмағамбетов атындағы І дәрежелі «Айбын» орденімен
Әзімбаев Шынболат Берікұлы – Төтенше жағдайлар министрлігі Жамбыл облысы Төтенше жағдайлар департаменті Өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстарын ұйымдастыру басқармасының жедел кезекшісі
Бауыржан Момышұлы атындағы ІІ дәрежелі «Айбын» орденімен
Мергасимов Әзімхан Айдарханұлы – Төтенше жағдайлар министрлігі Солтүстік Қазақстан облысы Төтенше жағдайлар департаменті Қызылжар ауданы Төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы;
Рақымжан Қошқарбаев атындағы ІІІ дәрежелі «Айбын» орденімен
Көбетаев Руслан Рүстемұлы – Төтенше жағдайлар министрлігі Солтүстік Қазақстан облысы Төтенше жағдайлар департаменті Петропавл қаласы Төтенше жағдайлар басқармасы № 2 мамандандырылған өрт сөндіру бөлімінің командирі;
«Құрмет» орденімен
Елеуов Ерлан Мұратұлы – Экология және табиғи ресурстар министрлігі «Семей орманы» мемлекеттік орман табиғи резерваты» РММ Беген филиалы Дөңгелек орманшылығының тракторшысы
Жұмағалиев Арыстан Әуезұлы – «Семсер-Өрт сөндіруші» ЖШС Ақтөбе филиалының № 4 өрт сөндіру бөлімінің бөлімше командирі
Көбенов Әділбек Жұмабайұлы – «Кәсіби әскерилендірілген авариялық-құтқару қызметтерінің республикалық орталық штабы» ЖШС «Ақ Берен» Батыс Қазақстан облысы филиалының директоры
Қуаналиев Амангелді Құрмашұлы – «Кәсіби әскерилендірілген авариялық-құтқару қызметтерінің республикалық орталық штабы» ЖШС «Ақ Берен» Атырау облысы филиалының директоры
Мұхамбетжанов Сайлау Жұмағұлұлы – Ұлытау облысы «Жаңаарқа ауданы әкімінің аппараты» ММ Түгіскен ауылының ерікті өртке қарсы құралымының өрт сөндірушісі;
«Ерлігі үшін» медалімен
Ахмедов Амиран Сулейманович – Алматы қаласы сейсмикалық қауіпсіздік және жұмылдыру дайындығы басқармасының «Алматы қаласының құтқару қызметі» МКК құтқарушысы
Ахметжанов Серікбай Барлыбайұлы – Төтенше жағдайлар министрлігі «Апаттар медицинасы орталығы» ММ Астана қаласы бойынша филиалының фельдшері
Бухал Андрей Анатольевич – Төтенше жағдайлар министрлігі «Қазавиақұтқару» АҚ ұшқышы-нұсқаушысы
Демежанов Жанат Қадылбекұлы – «ESK protection» ЖШС өрт сөндіру бекетінің бөлімше командирі, Алматы қаласы
Жаңғақов Серік Қожахметұлы – Алматы қаласы Сейсмикалық қауіпсіздік және жұмылдыру дайындығы басқармасының «Алматы қаласының құтқару қызметі» МКК құтқарушысы
Жолжақсынов Нұржан Тұрсынбекұлы – Төтенше жағдайлар министрлігі Шығыс Қазақстан облысы Төтенше жағдайлар департаменті Жедел-құтқару жасағының бас құтқарушысы
Көбенов Тимур Қорғанбекұлы – Төтенше жағдайлар министрлігі «Апаттар медицинасы орталығы» ММ Шымкент қаласы бойынша филиалы «Қазығұрт» трассалық медициналық-құтқару пунктінің фельдшері
Максимов Игорь Владимирович – Төтенше жағдайлар министрлігі «Республикалық жедел-құтқару жасағы» ММ бас құтқарушы-маманы
Молдажанов Марат Зайзуллинұлы – Экология және табиғи ресурстар министрлігі «Ертіс орманы» мемлекеттік орман табиғи резерваты» РММ Бесқарағай филиалы өрт сөндіру станциясының жұмысшысы
Павел Евгения Николаевна – «Волонтерское движение LIDER.KZ» ҚБ басшысы, Абай облысы
Сәрсенғали Қанат Ғабдоллаұлы – Төтенше жағдайлар министрлігі Батыс Қазақстан облысы Төтенше жағдайлар департаменті Орал қаласы Төтенше жағдайлар басқармасы № 6 өрт сөндіру бөлімінің бөлімше командирі
Сейітжанов Жәнібек Ермекұлы – Төтенше жағдайлар министрлігі Ақмола облысы Төтенше жағдайлар департаменті Есіл ауданы Төтенше жағдайлар бөлімі № 23 өрт сөндіру бөлімінің бөлімше командирі
Скопин Артём Алексеевич – «Алматы қаласының альпинизм федерациясы» ҚБ басшысы;
«Ерен еңбегі үшін» медалімен
Бекбаулова Ержан Мұқатайқызы – Төтенше жағдайлар министрлігі Өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің бас сарапшысы
Бердашев Замир Амангельдинович – «Семсер-Өрт сөндіруші» ЖШС Орал филиалының директоры, Батыс Қазақстан облысы
Жаймағамбетов Сырым Бисенбайұлы – Төтенше жағдайлар министрлігі Атырау облысы Төтенше жағдайлар департаменті бастығының орынбасары
Мыскин Павел Анатольевич – «Алматы қаласының метрополитені» КМК әскерилендірілген авариялық-құтқару қызметінің бастығы
Прошкина Ирина Ивановна – Төтенше жағдайлар министрлігі Мемлекеттік материалдық резервтер комитеті «Резерв» РМК «Заря» филиалының құйып-алушысы
Силинский Геннадий Юрьевич – «Кәсіби әскерилендірілген авариялық-құтқару қызметтерінің республикалық орталық штабы» ЖШС Қарағанды облысы филиалы директорының орынбасары
Смамбаев Сұлтан Балтаұлы – «Қазақстан темір жолы» ҰК» АҚ «Көпфункционалды қызмет көрсету орталығы» филиалының Қостанай мемлекеттік емес өртке қарсы қызметінің бастығы
Сүлейменов Аманжол Әуелнұрұлы – Төтенше жағдайлар министрлігі «Қазселденқорғау» ММ «Іле Алатау аумақтық пайдалану техникалық басқармасы» филиалы Есік өндірістік-пайдалану бөлімінің басшысы
Тобағабылов Әбдірахман Бақытжанұлы – «Серіктес» авариялық-құтқару қызметі» ЖШС бас директоры, Қарағанды облысы.
2. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының
Президенті Қ.Тоқаев
Астана, Ақорда, 2025 жылғы 16 қазан
№ 1048