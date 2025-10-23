Плюшкин синдромы һәм салақтық: Атырауда бір отбасы қоқыс арасында отыр

Атырауда СЭС қызметкерлері Вокзал маңы шағын ауданындағы пәтерден адам сенгісіз жағдайды анықтады. Онда кішкентай балалары бар отбасы қоқыстың арасында өмір сүріп келген, деп хабарлайды BAQ.KZ Aikyn.kz-ке сілтеме жасап.
Төртінші қабаттағы пәтерге кірген сәтте-ақ адам төзгісіз иіс сезілген. Үйдің іші ескі заттар мен тұрмыстық қалдықтарға толып, төбеге дейін үйіліп қалған. Бұл – мамандардың айтуынша, "Плюшкин синдромы" психикалық ауытқушылықтың айқын көрінісі.
Пәтерде тарақандар өріп жүрген, ал ауа соншалықты ауыр болғандықтан, СЭС қызметкерлерінің бірі лоқсып, өзін жайсыз сезінген.
Көршілер ұзақ уақыт бойы антисанитариялық жағдай туралы шағымданғанымен, мәселе тек бүгін ғана шешімін тапты.
Қазір отбасы полиция бөлімшесіне жеткізілді, ал балалар тиісті мекемеге тапсырылды.