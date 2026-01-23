Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Пхукеттен Ресейге ұшқан ұшақ Қытайда шұғыл қонды

Бүгiн, 19:07
97
Бөлісу:
Anadolu
Фото: Anadolu

Azur Air әуе компаниясының Пхукет – Барнаул бағыты бойынша ұшқан рейсі Қытайдың Ланьчжоу әуежайына жоспардан тыс қонуға рұқсат сұрады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Бұл туралы Ресейдің мемлекеттік БАҚ-тары мәлімдеді.

ZF-2998 рейсі Ланьчжоу әуежайына (Қытай) жоспардан тыс қонуға дайындалуда. Әуе компаниясының қызметтері жағдайды бақылауда ұстап отыр, қосымша ақпарат күтілуде, – делінген хабарламада.

Әуе компаниясы жағдайдың себебі анықталған бойда рейстің мәртебесі жаңартылатынын атап өтті.

Мәліметке сәйкес, Boeing 757 ұшағы Қытай әуе кеңістігінде апаттық сигнал берген. Ұшақ бортында 238 жолаушы бар.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Перуашев: Салық кодексіне ұсыныстарымызды қайта пысықтаймыз
Келесі жаңалық
Кісі өлтірді: Рудныйда 16 және 17 жастағы екі жасөспірімге іздеу жарияланды
Өзгелердің жаңалығы