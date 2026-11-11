Петропавлдағы жиһаз цехында жұмысшы төрт саусағынан айырылды
Қазіргі уақытта оған қажетті медициналық көмек көрсетілуде.
11 Қараша 2026, 23:27
БӨЛІСУ
11 Қараша 2026, 23:2711 Қараша 2026, 23:27
76Фото: depositphotos.com
Петропавл қаласында жиһаз цехында жұмыс істейтін 30 жастағы ер адам өндірістік жарақат алды. Ол дөңгелек арамен жұмыс істеу кезінде оң қолының төрт саусағынан айырылған.
Петропавл.news порталының жазуынша, оқиға 11 қарашада болған. Алдын ала мәлімет бойынша, 1996 жылы туған жұмысшы құралмен жұмыс істеп жатқанда абайсызда жарақат алған.
Зардап шеккен азамат Петропавл қалалық көпсалалы ауруханасына жеткізілді. Солтүстік Қазақстан облысының Денсаулық сақтау басқармасының мәліметінше, науқастың есі анық, жағдайы орташа ауыр деп бағаланып отыр. Қазіргі уақытта оған қажетті медициналық көмек көрсетілуде.
Ең оқылған:
- Президент ел дамуына үлес қосқан бірқатар азаматты марапаттады
- «Жұмыс істемеген» қызметкерлерге 5,8 млн теңге төленген: Мектеп директоры, орынбасары мен бухгалтер сотталды
- Қазақстандықтардың жарық пен жылуға төлейтін ақысы тағы қымбаттай ма? Министр алдағы жоспарын айтты
- Желтоқсандағы демалыс: Қазақстандықтар Тәуелсіздік күнінде қалай демалады?
- Қазақ тілі қалай өзгереді? Мерейтойлық Х құрылтайдан фоторепортаж