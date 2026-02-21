Петропавлда өндірістік ғимараттағы өрт жедел түрде сөндірілді
Петропавлда өндірістік ғимараттағы өртті сөндіруге өрт сөндіру роботы қолданылды.
Бүгiн 2026, 02:25
Бүгiн 2026, 02:25
Фото: ТЖМ ресми телеграм каналы
Петропавл қаласында күнбағыс майын өндіретін өндірістік нысанда өрт шықты, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Сөндіру барысында өрт сөндіру роботы қолданылып, бұл жұмыстың тиімділігін арттыруға және жеке құрам үшін тәуекелдерді азайтуға мүмкіндік берді. Жалын цех ішінде тұтанып, ғимараттың шатырына таралып, одан әрі жайылу қаупін тудырды.
Оқиға орнына ТЖД бөлімшелері жедел түрде жетіп, өртті 150 шаршы метр аумақта сөндірді. Қабылданған шаралардың нәтижесінде жалпы аумағы шамамен 2000 шаршы метрді құрайтын ғимаратқа өрттің таралуына жол берілмеді.
Зардап шеккендер жоқ. Өрттің шығу себептері анықталуда.
