Перуде туристік ұшақ апатқа ұшырап, 13 адам қаза тапты
Писко әуежайынан көтерілген туристік ұшақ Наска қаласының маңында апатқа ұшырады. Ұшақтағы 11 жолаушы мен екі экипаж мүшесінің барлығы қаза тапты.
2 Тамыз 2026, 13:48
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