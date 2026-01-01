Перуде туристік пойыздар бетпе-бет соқтығысып, жүргізуші қаза тапты

Перудегі елдің ең танымал туристік бағыттарының бірінде ауыр пойыз апаты болды. Ежелгі Мачу-Пикчу қаласының маңында екі пойыз бетпе-бет соқтығысты.
Полицияның мәліметінше, апаттан бір адам, жүргізуші, қаза тапты, ал шамамен 30 жолаушы жарақат алды, қирандыларға тасымалдайтын басқа компанияның пойызымен соқтығысты. Жарақат алғандардың арасында көптеген туристер болды, кейбіреулері ауыр жарақат алып, жақын маңдағы ауруханаларға жеткізілді. Билік олардың жеке басын және ұлтын растап жатыр, - деп жазады жаңалықтар агенттігі.
El Comercio жергілікті БАҚ-тың хабарлауынша, соқтығысу орнына жету қиын: теміржол желісіне апаратын жолдар жоқ, ал пойыздар тығыз орман мен жартастардың арасында тоқтап қалды. Оқиға орнына жетудің қиындығынан құтқару операциясы қиындап отыр.
Желідегі қозғалыс уақытша тоқтатылды. Соқтығысу себебі әлі анықталған жоқ, тергеу жүргізілуде.