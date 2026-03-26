Пентагон Таяу Шығысқа 2 мың десантшы жіберуде
The New York Times бағалауынша, өңірге жіберіліп жатқан теңіз жаяу әскерлерін қоса есептегенде, АҚШ-тың Таяу Шығыстағы қосымша құрлық күштері шамамен 7 мың адамға жетеді.
Пентагон Таяу Шығысқа құрлық әскерлерінің 82-ші әуе-десант дивизиясынан шамамен 2 мың әскери қызметкерді жіберуде. Бұл туралы The New York Times газеті жазды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Жауынгерлік бөлімшелер әлемнің кез келген нүктесіне 18 сағат ішінде орналаса алатын, шамамен 3 мың адамнан тұратын жедел әрекет ету күштерінен бөлінеді.
Десантшылардың анық қай жерге жіберілетіні әзірге нақтыланбаған. Алайда олардың орналасу аймағы Иран аумағына соққы жасауға қолжетімді жерде болуы мүмкін. Сонымен қатар, олар Парсы шығанағының солтүстігіндегі мұнай экспортындағы негізгі орталықтардың бірі саналатын Харк аралын бақылауға алу үшін де пайдаланылуы ықтимал.
The New York Times бағалауынша, өңірге жіберіліп жатқан теңіз жаяу әскерлерін қоса есептегенде, АҚШ-тың Таяу Шығыстағы қосымша құрлық күштері шамамен 7 мың адамға жетеді.
Ал Financial Times мәліметінше, басқа да бөлімшелерді ескергенде – оның ішінде USS Tripoli кемесіндегі 2200 теңіз жаяу әскері мен USS Boxer басқаратын топтағы 4500 әскери қызметкер – жалпы саны 10 мыңға дейін жетуі мүмкін.
Жалпы "Эпикалық қаһар" операциясына Таяу Шығыс, Еуропа және АҚШ аумағындағы бөлімшелерден шамамен 50 мың әскери қызметкер тартылған.
Басылым десантшыларды жіберуді жағдайдың ушығуының жаңа кезеңі деп бағалайды. Осыған дейін АҚШ президенті Дональд Трамп Вашингтонның Тегеранмен келіссөздер жүргізіп жатқанын және Иран ядролық қару жасаудан бас тартуға келіскенін мәлімдеген еді.
Алайда Associated Press дерегінше, ұсынылған жоспар санкцияларды жеңілдетуді, азаматтық ядролық энергетика саласындағы ынтымақтастықты, Иранның ядролық бағдарламасын қысқартуды және зымыран қаруына шектеу қоюды қамтиды. Соған қарамастан, Тегеран АҚШ-пен келіссөз жүргізуге ниетті емес екенін айтып, соғысты тоқтату үшін 5 талап қойған.
