Пекин: Украина соғысы Қытай мен ЕО қарым-қатынасына кедергі болмауы тиіс
Қытай қақтығысты дипломатиялық жолмен шешуге бағытталған күш-жігерді қолдайды.
Бүгiн 2026, 05:18
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 05:18Бүгiн 2026, 05:18
47Фото: freepik
Қытай Халық Республикасы Украинадағы қақтығыс Еуропа мен Қытай арасындағы қарым-қатынасты қиындатпауы керек деп мәлімдеді. Бұл пікірді СІМ өкілі Мао Нин Германия канцлері Фридрих Мерцтің Қытайға сапары алдында білдірді, деп хабарлайды BAQ.KZ DW порталына сілтеме жасап.
Мао Ниннің айтуынша, Қытай қақтығысты дипломатиялық жолмен шешуге бағытталған күш-жігерді қолдайды және қазіргі жағдайдан ешқашан пайда көрмеген. Пекин неміс канцлерінің сапарын өзара түсіністік пен сенімді тереңдету, сондай-ақ практикалық ынтымақтастықты дамыту мүмкіндігі деп санайды.
Қытай сауда министрлігі Мерцтің экономикалық делегациясын жоғары бағалап, Германиямен сауда-экономикалық ынтымақтастықты тереңдетуге дайын екенін атап өтті.
Ең оқылған:
- Орталық Азия елдері арасындағы көшбасшы: Қазақстаннан тартылған ТШИ көлемі шамамен 151 миллиард АҚШ долларын құрады
- Мексикадағы жаппай тәртіпсіздік: ҚР СІМ қазақстандықтарға үндеу жасады
- Әлем кубогы: Қазақстан құрамасы конькимен жүгіруден 13 медаль жеңіп алды
- "Қымыз іштім": Павлодарда мас күйінде көлік жүргізген басшы қамалды
- ОРК дауыс беруді ұйымдастырудың негізгі мәселелерін қарастырды