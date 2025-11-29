Педагогтерді аттестаттау қағидалары қайта қаралады

Оқу-ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменова елордалық орталық атқарушы органдар мен ауыл әкімдерінің диалог-платформасында педагогтерді аттестаттау қағидаларын қайта қарау мәселесінің пысықталып жатқанын мәлімдеді. Кездесу сұрақ-жауап форматында өтті және ауыл әкімдері тарапынан бірнеше ұсыныс айтылды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Атап айтқанда, кейбір әкімдер магистратура бітірген педагогтерге біліктілік санатын автоматты түрде тағайындау мәселесін көтерді. Бұл ұсынысқа қатысты министр өз көзқарасын білдірді.
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев педагогтерді қорғауды және қолдауды тапсырды. Бүгінде осы бағытта «Педагог мәртебесі туралы» заңға өзгерістер енгізілуде. Министрлік педагогикалық қауымдастықтың ұсыныс-пікірлерін ескере отырып, ұстаздарды аттестаттау қағидаларын қайта қарау мәселесін пысықтауда, – деді Жұлдыз Сүлейменова.
Министрдің айтуынша, аттестаттау жүйесінде қазіргі кезде қоғамда пікірталас тудырып отырған педагог-зерттеушілердің авторлық бағдарламалары да назарда. Ал магистратура бітірген ұстаздарға бірден біліктілік санатын беру жөніндегі ұсынысқа министр қарсы.
Мен қарсымын. Себебі, орта білім жүйесінде мұғалімнің біліктілігі оның сабақ берудегі кәсіби шеберлігінің деңгейіне қарай бағалануы тиіс, – деп атап өтті Ж. Сүлейменова.
Сонымен қатар, министр шағын жинақты мектептерді қолдау шаралары күшейтілетінін айтты. Ауылдық елді мекендердегі білім сапасын арттыру және оқу үдерісінің тиімділігін жоғарылату үшін нақты шаралар қолға алынбақ. Бұл ретте педагог мамандарды тарту және оларға қолдау көрсету бағытында жаңа бастамалар жүзеге асырылатын болады.
Бүгінде министрлікке педагогтерден аттестаттау қағидаларын қайта қарау жөнінде көптеген ұсыныстар түсіп жатыр. Қазіргі уақытта елімізде 600 мыңға жуық педагог білім беру саласында қызмет атқарады.
Жұлдыз Сүлейменованың пікірі бойынша, аттестаттау жүйесінің әділ әрі кәсіби шеберлікті негізге алатын түрде қайта қаралуы педагог мәртебесін көтеріп, ұстаздардың шығармашылық және зерттеушілік әлеуетін арттыруға мүмкіндік береді.