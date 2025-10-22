Павлодардағы оқушының мұғалімге шабуылы: Видео мен жаңа деректер пайда болды

Павлодар қаласындағы мектептердің бірінде сынып жетекшісіне шабуыл жасады деп айыпталған 9-сынып оқушысына қатысты жаңа деректер пайда болды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі Tengrinews.kz-ке сілтеме жасап.
Бұған дейін әлеуметтік желіде үзіліс кезінде 15 жастағы жасөспірім мұғалімнің мойнынан ұстап, біраз уақыт бойы жібермегені туралы ақпарат тараған еді.
Оқиғадан кейін педагог полицияға жүгінген. Тексеру барысында жасөспірімнің әкесіне "кәмелетке толмаған баланы тиісінше тәрбиелемеу" бабы бойынша әкімшілік іс қозғалған. Сондай-ақ оқушының тәртібі Кәмелетке толмағандар ісі жөніндегі комиссияда қаралатыны хабарланды.
Қазіргі таңда оқиғаның қалай болғаны туралы бейнежазба пайда болды. Мектептегі бейнебақылау камерасындағы кадрларда жасөспірімнің басқа оқушымен үстел ойынын ойнап тұрғаны көрінеді. Сол сәтте мұғалім оқушыға жақындап барып, ойынның бір бөлшегін қолынан жұлып алады. Сол сәтте басқа бөлшектер еденге түсіп кетіп, басқа балалар оларды жинай бастайды.
Бірер минуттан кейін мұғалім қайта келіп, қалған бөлігін алмақ болады. Осы кезде оқушы мұғалімнің мойнын қолымен орап, бірнеше секунд ұстап тұрады. Мұғалім одан қолын босатуды бірнеше рет талап етеді.
Белгілі болғандай, оқушының әкесі де тәжірибелі педагог. Ол ұлының әрекетін орынсыз деп мойындағанымен, баланың мұғалімге қасақана шабуыл жасамағанын айтады.
Ұлымның әрекетіне мен де наразы болдым. Бірақ объективті түрде қарағанда, педагогқа шабуыл жасау немесе оған зиян келтіру ниеті болмаған. Қақтығыс мұғалім келіп, ойыншықтың бір бөлігін жұлып алған сәттен кейін басталды. Ол кезде ұлым ешқандай теріс эмоция білдірмеген. Мұғалім екінші рет келіп, ойыншықтың қалған бөлігін алмақ болғанда, ұлым сондай әрекетке барған. Оның айтуынша, егер мұғалім алысырақ шегінсе, ойыншық жыртылып кетуі мүмкін еді. Сондықтан ол ұстап қалған. Бұл физикалық байланыс, әрине, орынсыз. Осы үшін жауапкершілікті өз мойныма аламын. Мен де, ұлым да болған жайтқа өкінеміз, – дейді баланың әкесі.
Оның айтуынша, бұл оқиға баласының теріс әрекетінен бөлек қудалауға ұласқан.
Мұғалім маған хабарлама жазып, ұлым мектепке ойыншық алып келгенін және менің келіп, оны алып кетуім керегін айтты. Бірақ бұл сабақтан тыс уақыт еді. Әрине, ол ойыншық іс-шараның өтуіне немесе басқа нәрсеге кедергі келтірмеген. Мұның осындай қақтығысқа ұласатынын мүлде ойламадым. Бірақ менің ұлым әлеуметтік желілерде жазып жатқандай, мектептен шығарып, арнайы мектепке жіберу керек дейтіндей "жыртқыш" емес, – дейді павлодарлық тұрғын.
Ал Павлодар облысының балалар құқықтары жөніндегі өңірлік уәкілі Сәуле Шәкенова бұл жағдайды екіжақты деп бағалады.
Кез келген ересек пен бала арасындағы жанжал немесе оқиғада жауапкершілік ең алдымен ересек адамға жүктеледі. Дегенмен, кім жасаса да, заңға қайшы әрекетті мен ақтамаймын. Бұл жағдай шынында да екіұшты. Менің білуімше, кейбір ата-аналар өз балаларына онымен сөйлесуге де тыйым салған. Қазір мені көбірек алаңдататыны – баланың психоэмоциялық жағдайы. Қатты хейтке кез келген ересек адамның өзі төтеп бере алмайды, ал мұнда сөз жасөспірім туралы болып отыр, – деді Шәкенова.
Айта кетейік, оқушының әрекетіне байланысты полицияға шағым түсірген мұғалім қандай да бір пікір беруден бас тартқан.
Еске салайық, бұған дейін Павлодарда оқушы ескерту жасаған мұғалімнің алқымынан алғанын жазған болатынбыз.