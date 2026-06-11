Павлодардағы көпқабатты үйден 6 адам құтқарылды
Павлодар қаласында бес қабатты тұрғын үйдің төртінші қабатындағы пәтерден өрт шығып, құтқарушылар 6 адамды, оның ішінде бір баланы қауіпсіз жерге шығарды.
Кеше 2026, 23:55
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Кеше 2026, 23:55Кеше 2026, 23:55
79Фото: pixabay
Павлодар қаласындағы Ледовский көшесінде орналасқан бес қабатты тұрғын үйдің төртінші қабатындағы пәтерде өрт шықты.
Оқиға орнына Төтенше жағдайлар қызметінің бөлімшелері жедел жетті. Құтқару жұмыстары барысында баспалдақ арқылы 6 адам, оның ішінде бір бала қауіпсіз жерге эвакуацияланды.
Сондай-ақ өрт шыққан пәтерден мүмкіндігі шектеулі ер адам құтқарылды. Медициналық тексеруден кейін ол ауруханаға жеткізілді.
Өрт 2 шаршы метр аумақта толық сөндірілді. Зардап шеккендердің жағдайы туралы қосымша ақпарат жарияланған жоқ.
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