Павлодардағы көпқабатты үйден 6 адам құтқарылды

Павлодар қаласында бес қабатты тұрғын үйдің төртінші қабатындағы пәтерден өрт шығып, құтқарушылар 6 адамды, оның ішінде бір баланы қауіпсіз жерге шығарды.

Кеше 2026, 23:55
АВТОР
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pixabay Кеше 2026, 23:55
Кеше 2026, 23:55
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Фото: pixabay

Павлодар қаласындағы Ледовский көшесінде орналасқан бес қабатты тұрғын үйдің төртінші қабатындағы пәтерде өрт шықты.

Оқиға орнына Төтенше жағдайлар қызметінің бөлімшелері жедел жетті. Құтқару жұмыстары барысында баспалдақ арқылы 6 адам, оның ішінде бір бала қауіпсіз жерге эвакуацияланды.

Сондай-ақ өрт шыққан пәтерден мүмкіндігі шектеулі ер адам құтқарылды. Медициналық тексеруден кейін ол ауруханаға жеткізілді.

Өрт 2 шаршы метр аумақта толық сөндірілді. Зардап шеккендердің жағдайы туралы қосымша ақпарат жарияланған жоқ.

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