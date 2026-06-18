Павлодарда өрт кезінде терезеден секірген бойжеткен көз жұмды

Өрт 12 маусым, сағат 03:55-те бес қабатты тұрғын үйдің екінші қабатындағы пәтерде болған.

Бүгiн 2026, 07:56
АВТОР
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pixabay Бүгiн 2026, 07:56
Бүгiн 2026, 07:56
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Фото: pixabay

Павлодарда пәтерде өрт болып, бір адам қайтыс болды.

12 маусым сағат 03:55-те бес қабатты тұрғын үйдің екінші қабатындағы пәтерде өрт болған.

20 шаршы метр аумақта үйдегі заттар, жиһаз және терезе жақтауы жанған. Өрт 04:16-да оқшауланып, 04:22-де толығымен сөндірілді, - дейді облыстық төтенше жағдайлар департаменті.

Құтқарушылар баспалдақ арқылы үшінші қабаттан екі адамды, оның ішінде бір баланы құтқарды.

Екі ересек адам ауруханаға жатқызылды, олар уланып қалған. Сондай-ақ 2003 жылы туған қыз зардап шекті, ол өрт сөндіру бөлімдері келгенге дейін өзін-өзі құтқаруға тырысып, екінші қабаттың терезесінен секірген, - дейді өрт сөндірушілер.

Дәрігерлердің айтуынша, бойжеткенді құтқару мүмкін болмаған.

Науқас 12 маусымда сағат 04:25-те №3 Павлодар қалалық ауруханасына жеткізілді. Медициналық шараларға қарамастан, сағат 05:50-де қайтыс болды. Өлімнің нақты себебін анықтау үшін дене сот-медициналық сараптамаға жіберіледі, - дейді облыстық полиция департаменті.

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