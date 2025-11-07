Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Павлодар облысында автобус аударылып, бір адам қаза тапты

Бүгiн, 22:25
83
Павлодар облыстық ПД баспасөз қызметі
Фото: Павлодар облыстық ПД баспасөз қызметі

Павлодар облысында жол-көлік оқиғасы салдарынан бір жолаушы қаза тауып, алты адам түрлі дене жарақатын алды, деп хабарлайды BAQ.KZ облыстық полиция департаментіне сілтеме жасап.

Алдын ала мәліметке сәйкес, 7 қараша күні «Павлодар – Қызылорда» автожолының Шідерті кентінен шамамен 10 шақырым жерде рейстік автобустың жүргізушісі рөлге ие бола алмай, көлікті жол жиегіне аударып алған.

Қазіргі уақытта полиция аталмыш дерек бойынша қылмыстық іс қозғап, оқиғаның мән-жайын анықтап жатыр.

Полиция департаменті жүргізушілерге жол қозғалысы ережелерін, жылдамдық режимін қатаң сақтауды және көлік құралдарының техникалық жағдайына мұқият болуды ескертеді. Сондай-ақ, ауа райының қолайсыздығын ескеріп, сақтық шараларын арттыру қажеттігі атап өтілді.

