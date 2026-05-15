Парламент Қазақстан Халық кеңесі туралы заңды мақұлдады
Жаңа орган қоғам мен мемлекет арасындағы диалог алаңына айналмақ.
Бүгiн 2026, 10:48
Фото: BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов
Елімізде Қазақстан Халық кеңесі құрылады. Парламент палаталарының бірлескен отырысында депутаттар жаңа конституциялық заңды бірінші оқылымда мақұлдады. Бүгін Парламент заң жобасын бірінші оқылымда қарады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Парламент палаталарының заң жобасы жөніндегі бірлескен комиссиясының құрамына Мәжілістен депутаттар Ерлан Саиров, Аманжол Әлтай және Наталья Дементьева, Сенаттан депутаттар Нұртөре Жүсіп, Нурия Ниязова және Алишер Сатвалдиев кірді. Комиссия төрағасы болып Нұртөре Жүсіп сайланды.
Бұған дейін жаңадан құрылатын Қазақстан Халық кеңесінің немен айналысатынын жаздық.
