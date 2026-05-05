Парламент Палаталарының бірлескен отырысы 8 мамырда өтеді
Мәжіліс төрағасы бірлескен отырыс туралы Өкімге қол қойды.
Бүгiн 2026, 17:47
86Фото: parlam.kz
Мәжіліс төрағасы Ерлан Қошанов Қазақстан Республикасы Парламенті Палаталарының бірлескен отырысын шақыру туралы Өкімге қол қойды.
Құжатқа сәйкес, Қазақстан Республикасы Конституциясының 58-бабы 4-тармағының 2) тармақшасына сай Парламент Палаталарының бірлескен отырысы 2026 жылғы 8 мамыр күні сағат 10:00-де Астана қаласында өтеді.
Өкім мәтінінде бірлескен отырысты белгіленген уақытта өткізу тапсырылғаны атап өтілген.
