Парижде жауған қалың қар жолдарда бұрын-соңды болмаған кептелістерге әкелді

Француз БАҚ-тарының мәліметінше, ел бойынша 26 өрт сөндіру қызметі жоғары дайындық режиміне көшкен, деп хабарлайды BAQ.KZ Kazinform-ға сілтеме жасап.
Қолайсыз ауа райына байланысты Париж қаласында 240-қа жуық жедел қоңырау тіркелді. Кейбір өңірлерде қардың қалыңдығы ерекше деңгейге жеткен: Шарант-Маритим департаментінде жауын-шашын 35 сантиметрге дейін өскен. Ал Météo-France бұл жолғы қарды "ерекше құбылыс" деп бағалады.
Сейсенбі күні Нормандияда, Пай-де-Луар аймағында, сондай-ақ Иль-де-Франс пен Бретаньнің бірқатар департаменттерінде оқушыларды тасымалдау уақытша тоқтатылды. Қауіпсіздік мақсатында қоғамдық көлік қозғалысына да шектеулер енгізілді.
Астанада және оған іргелес аумақтарда қардың толассыз жаууы, Рождество мен Жаңа жыл мерекелерінен кейін демалушылардың жаппай оралуымен қабаттасып, жол жағдайын күрделендірді. Нәтижесінде көлік қозғалысы рекордтық деңгейде баяулады.
Мемлекеттік Sytadin порталының дерегінше, 5 қаңтар күні күндіз Франция автожолдарында жалпы ұзындығы шамамен 900 шақырымды құрайтын кептеліс тіркелген. Әсіресе оңтүстік бағыттағы A6, A7 және A10 трассаларында қозғалыс қиындады. Бұл кезең қаңтар айында курорттардан демалушылардың жаппай үйлеріне қайтатын уақытымен тұспа-тұс келіп отыр.