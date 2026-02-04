Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Пәкістанда Қазақстан Президентін ресми қарсы алды

Бүгiн, 13:24
197
Ақорданың баспасөз қызметі
PHOTO VIDEO
Фото: Ақорданың баспасөз қызметі

Пәкістан Премьер-министрінің резиденциясында Президент Қасым-Жомарт Тоқаевты ресми қарсы алу рәсімі өтті, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Ақорданың баспасөз қызметі мәлім еткендей, Мемлекет басшысын Пәкістан Премьер-министрі Шахбаз Шариф күтіп алды. 

Пәкістанда Қазақстан Президентін ресми қарсы алды

Екі ел басшылары бірге суретке түскен соң Қазақстан мен Пәкістанның мемлекеттік әнұрандары орындалды. Содан кейін Құрмет қарауылының бастығы рапорт берді, - делінген ресми хабарламада. 

Пәкістанда Қазақстан Президентін ресми қарсы алды

Қасым-Жомарт Тоқаев пен Шахбаз Шариф бір-біріне ресми делегация мүшелерін таныстырды.

Пәкістанда Қазақстан Президентін ресми қарсы алды
