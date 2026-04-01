Пәкістан Трамптан Иранмен келісім мерзімін екі аптаға ұзартуды сұрады

Пәкістан премьер-министрі Шахбаз Шариф АҚШ президенті Дональд Трамптан Иранмен келісімге жету мерзімін екі аптаға ұзартуды сұрады, деп хабарлайды BAQ.KZ ВВС-ге сілтеме жасап.

Ол бұл қадам дипломатияға өз жұмысын көрсетуге мүмкіндік береді деп есептейді.

Сонымен қатар, Шариф Ираннан Ормуз бұғазын осы екі аптаға ашуды өтінді.

 Таяу Шығыстағы қақтығысты бейбіт жолмен шешуге бағытталған дипломатиялық күш-жігер сенімді түрде алға жылжуда және жақын арада маңызды нәтижелерге әкелуі мүмкін. Барлық тараптардан екі апта бойы атысты тоқтатып, дипломатиялық процеске мүмкіндік беруді сұраймыз, - деп жазды Шариф Twitter-де.

