Пәкістан Қарулы күштері штабының бастығы Теһранға арнайы жолдаумен барады
Пәкістан армиясы штабының бастығы [Асим] Мунир бүгін Тегеранға ирандық ресми тұлғаларға арнайы жолдауды жеткізу үшін барады.
Пәкістан армиясы штабының бастығы Асим Мунир Парсы шығанағындағы жағдайды реттеу жөніндегі келіссөздерге қатысты жолдауды жеткізу үшін Тегеранға барады. Бұл туралы Ислам республикасы Мәжілісінің (парламент) ұлттық қауіпсіздік комитетінің мүшесі Фида Хуссейн Малики мәлімдеді.
Пәкістан армиясы штабының бастығы [Асим] Мунир бүгін Тегеранға ирандық ресми тұлғаларға арнайы жолдауды жеткізу үшін келеді, – деді ирандық депутат.
Оның сөзін Al Mayadeen телеарнасы келтірді. Жолдаудың мазмұны әзірге жарияланған жоқ.
18 мамырда Иран мен АҚШ арасындағы диалогта делдал ел ретінде қатысып отырған Пәкістанның Ішкі істер министрі Мохсин Раза Накви Тегеранға жасаған сапарын аяқтады. Ол бірнеше күн бойы Иран билігінің жоғары лауазымды өкілдерімен Иран тарапының ұстанымын талқылаған.
Исламабадқа ұшар алдындағы соңғы кездесуін Накви Ислам республикасының Сыртқы істер министрі Аббас Арагчимен өткізді. Al Arabiya телеарнасының мәліметінше, Накви Ирандағы келіссөздерінің нәтижесі туралы «барлық мүдделі тараптарды хабардар еткен».
