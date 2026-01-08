Өзбекстанда науқастың асқазанынан 200 грамм шеге шықты

Өзбекстанда дәрігерлер науқастың асқазанынан 200 грамм шеге алып шықты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі yuz.uz-ға сілтеме жасап.
Самарқанд қаласында дәрігерлер науқасқа ота жасап, оның асқазанынан 200 грамм шеге мен бұрандалар алып шыққан.
Іші ауырған 29 жастағы науқас ауруханаға жеткізілген. Жедел қабылдау бөлімінде жүргізілген диагностика мен лабораториялық анализдердің нәтижесінде науқастың асқазан-ішек жолында бөгде заттар - тырнақтар, шеге мен бұрандалар бар екені анықталған.
Науқасқа шұғыл лапаротомия және гастростомия отасы жасалды. Науқастың ішінен шамамен 200 грамм металл заттары шықты. Операция шамамен бір сағатқа созылды. Қазіргі уақытта науқастың жағдайы жақсы, ол еркін қозғала алады, - деді дәрігер Йулдаш Қулиев.
Белгілі болғандай, ер адам қатты күйзеліс кезінде өз әрекеттерін басқара алмай, металл заттарды жұтып қойған.