Отбасы – саясаттың өзегі: Қазақстан қандай жолды таңдады?
Қазақстандағы отбасылық саясат – тек демографиялық емес, ұлттық даму моделінің өзегіне айналып отырған күрделі жүйе.
Қазақстандағы отбасылық саясат соңғы жылдары тек әлеуметтік қолдау құралы ғана емес, ұлттық қауіпсіздік пен демографиялық тұрақтылықтың стратегиялық бағыты ретінде қарастырылып келеді. Мемлекет бұл саланы заңнамалық, институционалдық және идеологиялық деңгейде қатар дамытуға күш салуда, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Демографиялық және әлеуметтік контекст
Қазақстанда демографиялық өсім сақталғанымен, оның сапалық құрылымында елеулі өзгерістер байқалып отыр. 2025 жылы елде 335 мың бала дүниеге келіп, туу коэффициенті 1000 адамға шаққанда 16,43 болды. Бұл – посткеңестік кеңістіктегі салыстырмалы түрде жоғары көрсеткіштердің бірі. Жалпы халық саны 20,3 миллионнан асып, табиғи өсім әлі де негізгі демографиялық драйвер қызметін атқарып келеді. Яғни, Қазақстан халқының артуы көші-қон есебінен емес, ішкі туу көрсеткішінің оң сальдосымен қамтамасыз етілуде.
Дегенмен, сандық өсім сақталғанымен, оның сапалық мазмұны өзгеріп жатыр. Сарапшылар соңғы жылдары туу қарқынының біртіндеп баяулап келе жатқанын атап өтеді. Бұл құбылыс бірқатар кешенді факторлармен түсіндіріледі.
Біріншіден, урбанизация процесі күшейіп, халықтың басым бөлігі қалаға шоғырлануда. Қазіргі таңда қала тұрғындарының үлесі 63%-дан асты. Қала өмірінің ерекшеліктері – тұрғын үй бағасының жоғары болуы, өмір сүру құнының қымбаттауы, әйелдердің еңбек нарығына белсенді араласуы – отбасыдағы бала санының азаюына ықпал етеді.
Екіншіден, экономикалық факторлар маңызды рөл атқарады. Инфляция, тұрғын үйге қолжетімділіктің шектеулілігі, тұрақты жұмыспен қамтылу мәселелері жас отбасылардың репродуктивті жоспарларына тікелей әсер етуде. Көптеген жастар алдымен қаржылық тұрақтылыққа қол жеткізуді, мансап құруды мақсат етіп, бала санын шектеуге немесе кейінге қалдыруға бейім.
Үшіншіден, әлеуметтік-психологиялық факторлар да айқын байқалады. Жастардың өмірлік стратегиясы өзгеріп, дәстүрлі отбасылық модель трансформацияға ұшырауда. Егер бұрын көпбалалы отбасы әлеуметтік норма ретінде қабылданса, қазіргі жағдайда «сапалы бала тәрбиесі» ұғымы алдыңғы қатарға шықты. Бұл – бала санына емес, оның білім алуына, денсаулығына, жеке дамуына басымдық беру тенденциясы. Нәтижесінде, шағын, бірақ экономикалық тұрғыдан тұрақты отбасы моделі қалыптасып келеді.
Неке мен ажырасу көрсеткіштері де осы өзгерістердің айнасы іспетті. 2024 жылы Қазақстанда 123,6 мың неке тіркелген. Бұл көрсеткіш некеге тұру үрдісінің сақталғанын көрсеткенімен, оның құрылымында өзгерістер бар: некеге тұру жасы ұлғайып келеді, азаматтық некелердің үлесі артып отыр. Сонымен қатар, соңғы бес жылда ажырасу деңгейінің 48%-ға төмендеуі оң тенденция ретінде бағаланады. Бұл, бір жағынан, мемлекеттік отбасылық саясаттың, соның ішінде медиативтік қызметтердің, отбасын қолдау орталықтарының жұмысының нәтижесі болуы мүмкін.
Алайда бұл көрсеткіштерді біржақты оң бағалау жеткіліксіз. Ажырасу санының азаюы кейде статистикалық есептің өзгеруімен немесе некені тіркеу деңгейінің төмендеуімен де байланысты болуы ықтимал. Сонымен қатар, отбасылық қақтығыстардың жасырын формалары, яғни формалды түрде сақталған, бірақ ішкі тұрақтылығы әлсіз отбасылар мәселесі де өзекті болып отыр.
Мемлекеттік саясаттың институционалдық негізі
Қазақстандағы отбасылық саясаттың құқықтық негізі айқын әрі көпқырлы сипатқа ие. Оның басты тірегі – «Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы» кодекс, сондай-ақ мемлекет тарапынан қабылданған стратегиялық құжаттар. Солардың ішінде ең маңыздысы – «2030 жылға дейінгі отбасылық және гендерлік саясат тұжырымдамасы», ол елдің отбасылық саясат бағытын анықтайтын негізгі бағдар болып саналады.
Бұл құжаттың басты мақсаттары бірнеше бағытта қарастырылады:
Отбасы институтын нығайту. Тұрақты отбасы құрылымын қалыптастыру, көпбалалы және әлеуметтік осал отбасыларға қолдау көрсету арқылы қоғамдағы әлеуметтік тұрақтылықты қамтамасыз ету.
Гендерлік теңдікті қамтамасыз ету. Әйелдер мен ерлердің құқықтары мен мүмкіндіктерін теңестіру, еңбек нарығында және отбасылық өмірде тепе-теңдік принципін сақтау.
Бала құқықтарын қорғау. Балаға қолайлы әлеуметтік орта қалыптастыру, білім алу, денсаулық сақтау және әлеуметтік қолдау жүйелерін жетілдіру.
Демографиялық өсімді қолдау. Туу коэффициентін арттыру, жас отбасыларға арналған бағдарламаларды кеңейту, әлеуметтік және қаржылық қолдау шараларын дамыту.
Мемлекеттік саясат тек заңнамалық тұрғыда шектелмейді. Ол әлеуметтік бағдарламалар, қаржылық қолдау құралдары, инфрақұрылымдық жобалар және мәдени-идеологиялық бастамаларды біріктіре отырып, кешенді сипатқа ие. Мысалы, отбасын қолдау орталықтары, атаулы әлеуметтік көмек жүйесі, тұрғын үй бағдарламалары, психологиялық және құқықтық көмек көрсету жобалары – осы саясаттың бір бөлігі болып табылады.
Мемлекеттік қолдау шаралары: қаржылық және әлеуметтік құралдар
Қазақстанда отбасыларды қолдау жүйесі көпдеңгейлі сипатқа ие және бірнеше негізгі бағытты қамтиды.
- Тікелей қаржылық қолдау. Мемлекет жас отбасыларға және көпбалалы отбасыларға арнайы төлемдер мен жәрдемақылар тағайындайды. Оларға бала тууға байланысты жәрдемақылар, көпбалалы отбасыларға арналған қосымша төлемдер және атаулы әлеуметтік көмек жатады. Бұл шаралар отбасының негізгі қажеттіліктерін қамтамасыз етуге, балалардың дамуына жағдай жасауға бағытталған.
- Тұрғын үй саясаты. Жас отбасылар мен аз қамтылған отбасыларға тұрғын үй мәселесін шешуге арналған бағдарламалар іске асырылуда. Мысалы, «экономикалық ұтқырлық сертификаты» арқылы бір отбасыға шамамен 4,5 млн теңгеге дейін қаржылай көмек беріледі. Соңғы үш жылда бұл бағдарлама аясында мыңдаған отбасы жаңа өңірлерге қоныс аударған және өздерінің тұрақты баспаналарын алған. Бұл шара отбасылардың әлеуметтік тұрақтылығын қамтамасыз етуге және халықтың өңірлерге тең бөлінуіне ықпал етеді.
- Инфрақұрылымдық қолдау. Елде отбасыларға қызмет көрсететін орталықтардың саны 33-тен 124-ке дейін өсті, олардың қызметтері арқылы 100 мыңнан астам азаматқа көмек көрсетілген. Бұл орталықтар психологиялық, құқықтық және әлеуметтік қолдау ұсынып, отбасылық дағдарыстардың алдын алуға бағытталған. Мұндай қызметтер отбасының тұрақтылығы мен әлеуметтік интеграциясын күшейтеді.
Сонымен қатар, жұмыс берушілердің әлеуметтік жауапкершілігін арттыруға бағытталған жобалар да жүзеге асырылуда. Мысалы, «Отбасыға қолайлы жұмыс орны» жобасы жұмысшылардың еңбек пен отбасы өмірінің теңгерімін сақтауға, еңбек жағдайларын жақсартуға және ата-аналардың балаларына уақыт бөлу мүмкіндігін қамтамасыз етуге бағытталған.
Жаңа заңдар және құқықтық реформалар
Соңғы жылдары отбасылық саясатта маңызды құқықтық өзгерістер орын алды.
2024 жылы әйелдер мен балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған заң қабылданып, тұрмыстық зорлық-зомбылық үшін жауапкершілік күшейтілді . Бұл – қоғамдағы резонансты оқиғалардан кейінгі нақты институционалдық жауап.
2025 жылдың соңында қабылданған заңдардың бірі – қоғамдағы ақпараттық кеңістікті реттеуге бағытталған нормалар. Атап айтқанда, «дәстүрлі емес қатынастарды насихаттауға» шектеулер енгізетін заң қабылданды . Бұл заң қоғамдағы құндылықтар жүйесіне қатысты мемлекеттік ұстанымды айқындап, отбасы институтын қорғау дискурсында қарастырылып отыр.
Сонымен қатар, ата-аналардың жауапкершілігін арттыру, әке институтын нығайту және отбасылық тәрбие мәдениетін дамыту бағытында жаңа бастамалар қолға алынуда. «Ата-аналар академиясы» платформасының іске қосылуы – осының бір көрінісі .
Қазақстандағы отбасылық саясат эволюциялық даму кезеңінде тұр. Мемлекет қаржылық қолдаудан институционалдық және мәдени саясатқа көшу үстінде. Бұл – халықаралық тәжірибеге сәйкес келетін бағыт.
Алдағы кезеңде саясаттың тиімділігін арттыру үшін:
- отбасы институтын тек әлеуметтік емес, мәдени құндылық ретінде қайта жаңғырту;
- жастарға бағытталған отбасылық өмірге дайындық бағдарламаларын кеңейту;
- өңірлік теңсіздікті азайту арқылы аймақтық отбасылық саясатты күшейту;
- жұмыс пен отбасы балансын қамтамасыз ететін еңбек нарығы реформаларын енгізу қажет.
Қорытындылай келе, Қазақстандағы отбасылық саясат – тек демографиялық емес, ұлттық даму моделінің өзегіне айналып отырған күрделі жүйе. Оның табысы мемлекеттің ғана емес, қоғам мен әрбір отбасының жауапкершілігіне байланысты.
