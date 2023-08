Мәдениет және спорт министрлігі Астанада осы аптада өтетін мәдени-спорттық іс-шаралар тізімін жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

19-27 тамыз

ITF таэквондодан әлем чемпионаты

Qazaqstan ЖАСК

23-29 тамыз

Тәжікстанның Қазақстандағы мәдениет күндері

Астана, Алматы, Шымкент қ.

25 тамыз

Nomad Black and White

Суретші Батухан Байменнің жеке көрмесі

ҚР Ұлттық музейі

27 тамыз

Бағжан Октябрьдің THE BEST OF TURKISH атты концерттік бағдарламасы

Nomad city hall