Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Өскеменде ер адам бесінші қабаттан күшікті лақтырып жіберді

Бүгiн, 14:37
161
Бөлісу:
pixabay
Фото: pixabay

Әлеуметтік желілерде Өскеменде ер адамның бесінші қабаттан иттің күшігін лақтырғаны туралы ақпарат тарады. Полиция бұл фактіні растады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі. 

Көршілер күшікті ветеринарлық клиникаға жеткізген. Бірақ оны құтқару мүмкін болмай, күшік өліп қалған.

Жануарларға қатігездікпен қарау фактісі бойынша ҚР ҚК-нің 316-бабы 2-бөлігіне сәйкес сотқа дейінгі тергеп-тексеру тіркелді. Қазіргі уақытта болған оқиғаның мән-жайын толық әрі объективті зерттеуге бағытталған қажетті тергеу әрекеттері жүргізілуде, деп хабарлады Шығыс Қазақстан облысының ПД баспасөз қызметі.

Еске салайық, бұған дейін Жетісу облысында мысықты кір жуғыш машинада "жуындырған" иесі жауапқа тартылған болатын. 

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Алматыда 14 жасар жасөспірім бір аптадан бері табылмай жатыр
Келесі жаңалық
Жұмыссыз жүргендер жұмысқа қалай орналаса алады?
Өзгелердің жаңалығы