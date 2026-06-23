Өскеменде автобус аялдамасынан ер адамның мәйіті табылды
Шығыс Қазақстан облыстық Полиция департаментінің хабарлауынша, оқиға 22 маусымда болған.
Бүгiн 2026, 13:55
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Бүгiн 2026, 13:55Бүгiн 2026, 13:55
215Фото: ©BAQ.KZ архиві/Бауыржан Жуасбаев
Өскеменде қоғамдық көлік аялдамасынан 66 жастағы ер адамның мәйіті табылды.
ШҚО ПД баспасөз қызметінің мәліметінше, сағат 06:45-те «102» арнасына жедел жәрдем бригадасынан Абай және Шәкәрім көшелерінің қиылысында орналасқан аялдамада жансыз ер адамның жатқаны туралы хабарлама түскен.
Қайтыс болған адамның 66 жастағы қала тұрғыны екені анықталды. Алдын ала ақпарат бойынша, өлімге жүрек жеткіліксіздігі себеп болған. Ол медицина қызметкерлері жеткенге дейін көз жұмған. Қазіргі уақытта оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр, - деп хабарлады ведомство.
Еске салайық, бұған дейін Өскемендегі Ертіс көпірінде бір топ жасөспірім велосипедшіні көлік қақты.
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