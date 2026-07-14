ОСК «Байтақ» партиясының Құрылтай сайлауына қатысу үшін қанша жарна төлегенін айтты
Әрбір кандидат үшін 892 500 теңгеден төленді.
14 Шілде 2026, 17:55
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