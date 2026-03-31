Орталық Азияда Қытайдан ең аз қарыз алған ел – Қазақстан
Қазақстан Қытайға тәуелділік деңгейі бойынша Орталық Азияда ең төмен көрсеткішке ие.
Орталық Азия елдері Қытайға қарыздық тәуелділік деңгейі бойынша әртүрлі нәтижелер көрсетіп отыр. Ең жоғары көрсеткіш Қырғызстанда тіркелсе, Қазақстан соңғы орында тұр, деп хабарлайды BAQ.KZ.
FINANCEkaz мәліметінше, «Геостатистика» арнасында жарияланған мәліметтерге сәйкес, өңірдегі Қытайға ең жоғары қарыздық тәуелділік Қырғызстанда байқалады – 30,5%.
Екінші орында Тәжікстан – 16,1%, одан кейін Түрікменстан – 13,4%.
Өзбекстанда бұл көрсеткіш салыстырмалы түрде төмен – 7,5%.
Ал ең төмен көрсеткіш Қазақстанда тіркелген – 3,6%. Бұл көрші елдермен салыстырғанда айтарлықтай аз.
Бұл көрсеткіш неғұрлым жоғары болған сайын, ел экономикасына түсетін жүктеме де артады және мемлекет үшін еркін маневр жасау мүмкіндігі азаяды. Яғни қарыз құрылымында Қытай несиелерінің үлесі жоғары елдер сыртқы кредиторға көбірек тәуелді болады.
Бұл тұрғыда Қазақстанның жағдайы анағұрлым тұрақты әрі әртараптандырылған. Қытай қарызының үлесі өңірдегі орташа деңгейден айтарлықтай төмен, яғни елдің экономикалық маневр жасау мүмкіндігі жоғары және саяси тәуекелдері аз.
Сонымен қатар, жобалар бойынша да әртараптандыру байқалады – Қазақстанда Қытай капиталы экономиканың стратегиялық салаларында шоғырланбаған.