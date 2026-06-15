Өрт қауіпсіздігін бұзған 1,6 мың адам жауапқа тартылды
Жаз басталғалы елімізде табиғи өрт қаупі күрт артып отыр.
Осыған байланысты Төтенше жағдайлар министрлігі орман және дала алқаптарында бақылауды күшейтіп, рейдтік шараларды жандандырды. Нәтижесінде өрт қауіпсіздігі талаптарын бұзғаны үшін 1,6 мыңнан астам адам әкімшілік жауапкершілікке тартылып, жалпы сомасы 33 миллион теңгеден астам айыппұл салынған.
Орман алқаптарындағы бақылау күшейтілді
Төтенше жағдайлар министрлігі табиғи өрттердің туындауына жол бермеу және олардың қаупін төмендету мақсатында мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп кешенді жұмыстар жүргізіп жатыр.
Атап айтқанда, орман шаруашылықтарында қосымша механикаландырылған патрульдердің жұмысы ұйымдастырылды. Қазіргі уақытта сегіз орман мекемесі қамтылып, өрт ошақтарын дер кезінде анықтау және жедел сөндіру үшін қажетті құрал-жабдықтармен жабдықталған 12 уақытша бекет орналастырылған.
Бұл бекеттер өрттің алғашқы белгілерін ерте анықтап, оның үлкен аумаққа таралуының алдын алуға мүмкіндік береді.
Өрт қаупі жоғары өңірлерде тікұшақтар кезекшілік етеді
Министрлік мәліметінше, өрт қаупі жоғары өңірлерде су төгу құрылғыларымен жабдықталған тікұшақтардың кезекшілігі ұйымдастырылған.
Әуе техникасын пайдалану әсіресе жетуі қиын орман алқаптарында тиімді. Бұл өрт ошақтарын жедел анықтауға және алғашқы минуттардан бастап сөндіру жұмыстарына кірісуге мүмкіндік береді.
130 өрт-тактикалық оқу-жаттығу өткізілді
Өртпен күрестегі дайындықты арттыру мақсатында табиғат қорғау және орман шаруашылығы мекемелерімен бірлесіп 130 өрт-тактикалық оқу-жаттығу ұйымдастырылған.
Оқу-жаттығулар барысында табиғи өрт туындаған кездегі күштер мен құралдардың өзара іс-қимыл алгоритмдері пысықталды.
Сонымен қатар табиғи өрттердің көршілес мемлекеттерден таралу қаупіне байланысты трансшекаралық өзара іс-қимыл мәселесіне де ерекше көңіл бөлінуде. Осы бағытта Ресей Федерациясы мен Қырғыз Республикасының төтенше жағдайлар қызметтерімен бірлескен үш кешенді оқу-жаттығу өткізілген.
Рейдтер барысында мыңдаған құқық бұзушылық анықталды
Орманды-дала алқаптарында ТЖМ, полиция және орман қызметінің өкілдерінен құралған мобильді топтар тұрақты түрде патрульдеу жұмыстарын жүргізуде.
Рейдтік іс-шаралар нәтижесінде өрт қауіпсіздігі талаптарын бұзған 1,6 мыңнан астам адам әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Тәртіп бұзушыларға салынған айыппұлдың жалпы көлемі 33 миллион теңгеден асты.
Бұл көрсеткіш табиғи өрттердің алдын алу мәселесінде азаматтардың жауапкершілігі әлі де маңызды фактор болып отырғанын көрсетеді.
Төтенше жағдайлар министрлігі тұрғындарды өрт қауіпсіздігі талаптарын қатаң сақтауға шақырады. Құрғақ өсімдіктерді өртеуге, орман алқаптарында, қалың бұталардың арасында және ауыл шаруашылығы жерлеріне жақын маңда от жағуға тыйым салынған.
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