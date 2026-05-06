Оқушылар каникулға қашан шығады?
Қазақстанда 2025-2026 оқу жылы 25 мамырда аяқталады.
20 күннен кейін елімізде оқу жылы аяқталады. Мектеп бітіру емтихандары соңғы қоңыраудан кейін басталады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Еске салсақ, орта білім беру ұйымдарында 2025-2026 оқу жылының басталу және аяқталу мерзімдерін, сондай-ақ білім алушыларды қорытынды аттестаттаудан өткізу мерзімдерін айқындау туралы бұйрық былтыр 5 тамызда жарияланған болатын.
Құжатқа сәйкес, барлық меншік нысанындағы орта білім беру ұйымдарында оқу жылы 2025 жылғы 1 қыркүйекте басталып, 2026 жылғы 25 мамырда аяқталады.
Яғни IV тоқсанда оқушылар 8 апта оқиды.
Сонымен қатар 9 және 11-сынып оқушыларының қорытынды аттестация мерзімдері де белгілі.
9 (10)-сынып оқушылары үшін бітіру емтихандары 2026 жылғы 29 мамыр мен 11 маусым аралығында өтеді. Ал 11 (12)-сынып түлектері мемлекеттік емтихандарды 2-15 маусым аралығында тапсырады.
9-сынып оқушылары математикадан емтиханды 29 мамырда тапсырса, таңдау пәні бойынша жазбаша емтихан 3 маусымға белгіленген. Қазақ немесе орыс тілі бойынша эссе 8 маусымда, ал тіл мен әдебиет пәнінен емтихан 11 маусымда өтеді.
11-сынып түлектері Қазақстан тарихынан ауызша емтиханды 2 маусымда тапсырады. Алгебра және анализ бастамалары бойынша жазбаша жұмыс 5 маусымға жоспарланған. Таңдау пәнінен емтихан 12 маусымда, тіл мен әдебиет пәндері бойынша қорытынды емтихан 15 маусымда өтеді.
Бұған дейін оқушыларға арналған жазғы лагерьлерге қойылатын талаптар қатаңдайтынын хабарлаған болатынбыз.
