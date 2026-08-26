Оқулықтардан «жаға ұстататын» қателер табылған: Министр жағдайды түсіндірді
Министрдің айтуынша, жаңа мазмұндағы оқулықтарды кезең-кезеңімен шығару жұмысы басталған.
Қазақстан мектептерінде қолданылатын оқулықтарды толық сараптау барысында 700-ге жуық қате анықталған. Бұл туралы Оқу-ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменова тамыз конференциясынан кейін журналистерге берген сұхбатында айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Оқу-ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменова мектеп оқулықтарының мазмұны толық қаралғанын айтты. Сараптау барысында облыстардың дұрыс белгіленбеуі, кейбір тарихи даталардың нақтыланбауы сияқты елеулі қателер анықталған.
Біз кезең-кезеңімен жаңа мазмұндағы оқулықтарды басып шығаруды бастап кеттік. Қазір 7 және 11-сыныптардың оқулықтары басылып болды. Енді 9, 8 және 4-сыныптардың оқулықтары сәуір айына дейін басылып шығатын болады, – деді Сүлейменова тамыз конференциясынан кейін журналистерге берген жауабында.
Министрдің айтуынша, оқулық шығаратын 15 баспаның өнімдері жеке-жеке қаралған. Оның сөзінше, тексеру барысында «жаға ұстататын» қателер де анықталған.
Енді анықталған кемшіліктердің барлығы кезең-кезеңімен түзетіліп, оқулықтар жаңартылмақ.
Еске салайық, бұған дейін Оқу-ағарту министрі жаңа Конституцияға сай оқулықтар қашан жеткізілетінін айтқан болатын.
Тағы оқи отырыңыз:
ЖИ нейрожелілерді үйрету үшін Германиядағы ескі кітаптарды жаппай сатып ала бастады
Оқулықтардан 700-ден астам қате табылды: Балаева мектеп кітаптарын жаппай жаңарту жоспарын жариялады
Қазақстанда қай сыныптардың оқулықтары жаңаратыны белгілі болды
Ең оқылған:
- Медтексеруден өтпесе, көлік жүргізу құқығы тоқтатылады: Жаңа тәртіп кімдерге қатысты?
- Шарджада екі қазақстандықтың мәйіті табылды: СІМ тергеу барысын бақылауда
- Зеленский Қазақстан Президентіне алғыс айтты
- Тоқаев АҚШ Конгресі делегациясын қабылдады: Құрылтайдың алғашқы қадамдары талқыланды
- «Бір апта хабарсыз кетті»: Шарджада қаза болған екі қыздың туыстары тың дерек айтты