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  • Оқулықтардан «жаға ұстататын» қателер табылған: Министр жағдайды түсіндірді

Оқулықтардан «жаға ұстататын» қателер табылған: Министр жағдайды түсіндірді

Министрдің айтуынша, жаңа мазмұндағы оқулықтарды кезең-кезеңімен шығару жұмысы басталған.

26 Тамыз 2026, 13:35
АВТОР
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©BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов 26 Тамыз 2026, 13:35
26 Тамыз 2026, 13:35
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Фото: ©BAQ.KZ архиві/Артем Чурсинов

Қазақстан мектептерінде қолданылатын оқулықтарды толық сараптау барысында 700-ге жуық қате анықталған. Бұл туралы Оқу-ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменова тамыз конференциясынан кейін журналистерге берген сұхбатында айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Оқу-ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменова мектеп оқулықтарының мазмұны толық қаралғанын айтты. Сараптау барысында облыстардың дұрыс белгіленбеуі, кейбір тарихи даталардың нақтыланбауы сияқты елеулі қателер анықталған.

Біз кезең-кезеңімен жаңа мазмұндағы оқулықтарды басып шығаруды бастап кеттік. Қазір 7 және 11-сыныптардың оқулықтары басылып болды. Енді 9, 8 және 4-сыныптардың оқулықтары сәуір айына дейін басылып шығатын болады, – деді Сүлейменова тамыз конференциясынан кейін журналистерге берген жауабында.

Министрдің айтуынша, оқулық шығаратын 15 баспаның өнімдері жеке-жеке қаралған. Оның сөзінше, тексеру барысында «жаға ұстататын» қателер де анықталған.

Енді анықталған кемшіліктердің барлығы кезең-кезеңімен түзетіліп, оқулықтар жаңартылмақ.

Еске салайық, бұған дейін Оқу-ағарту министрі жаңа Конституцияға сай оқулықтар қашан жеткізілетінін айтқан болатын

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